Маршрут нескольких поездов дальнего следования продлят до Белгорода-Днестровского

11:59 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» к летнему сезону планирует продлить маршруты нескольких поездов дальнего следования от Одессы до Белгорода-Днестровского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-центре «УЗ».

Как отметили в пресс-центре, к сезону летних перевозок ОАО «Укрзализныця» продлит маршруты следования поездов дальнего следования до Белгорода-Днестровского — вдоль всего черноморского побережья Одесской области.

«Железнодорожники приложили значительные усилия для того, чтобы реализовать этот очень важный с точки зрения логистики летних перевозок проект. Теперь пассажиры смогут путешествовать непосредственно в Затоку и Каролино-Бугаз — населенные пункты, в которых сконцентрированы базы отдыха. Таким образом, путешествия к морю станут для украинцев более доступными, быстрыми и удобными», — отметил директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО «Укрзализныця» Игорь Романкив.

Сейчас специалисты ПАО «Укрзализныця» работают над графиком движения пассажирских поездов на данном направлении, который будет опубликован дополнительно.

Кроме того, пассажиры поезда №145/146 «Киев – Измаил» будут на 30 минут меньше находиться в пути. С этой целью специалисты железной дороги завершили сооружение системы заправки водой пассажирских вагонов на станции Белгород-Днестровский.

Напомним, что на данный момент сообщение между Одессой и Белгородом-Днестровским осуществляется, в основном, пригородными поездами. Поэтому пассажирам, прибывающим из других областей на отдых, приходится делать пересадку на Одесском вокзале.