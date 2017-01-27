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Дополнительный поезд Интерсити+ между Киевом и Одессой назначен на лето
11:40 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ сообщением «Киев – Одесса», который будет курсировать с июня по сентябрь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, на время летних отпусков назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити+ №761/762 сообщением «Киев — Одесса – Киев».

Поезд будет курсировать с 16 июня по 30 августа ежедневно.

Со станции «Киев-Пассажирский» поезд будет отправляться в 6:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками на станциях: Казатин (07:50-07:51), Винница (08:29-08:31), Жмеринка (09:04-09:06), Вапнярка (09:58-09:59).

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:06 с прибытием на станцию «Киев-Пассажирский» в 22:06 и остановками на станциях: Вапнярка (18:24-18:25), Жмеринка (19:15-19:17), Винница (19:47-19:49), Казатин (20:27-20:28).

Билеты уже в продаже на сайте УЗ и во всех железнодорожных кассах.

В пресс-центре напомнили, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити+ № 763/764 сообщением «Дарница, Киев — Одесса — Киев, Дарница».

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