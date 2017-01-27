197 человек оштрафованы за год за хождение по путям на ОЖД

15:29 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 197 человек оштрафованы в 2016 году за хождение по путям на территории Одесской железной дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «УЗ».

По информации пресс-центра, в 2016 г. личным составом службы военизированной охраны регионального филиала «Одесская железная дорога» проведено 2 тыс. 805 рейдов, во время которых задержан 621 человек за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте — за хождение по путям. При этом 197 нарушителей оштрафованы на сумму 7 тыс. 238 грн.

В пресс-центре также отметили, что личный состав военизированной охраны постоянно проводит профилактические мероприятия по недопущению пребывания посторонних лиц на железнодорожных путях в неустановленных местах, к нарушителям применяются меры административного воздействия. Кроме того, с пассажирами и учащимися учебных заведений проводятся лекции по соблюдению общественного порядка на железнодорожном транспорте.