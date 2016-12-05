Трамвай 10 маршрута с 1 января возобновляет движение по Тираспольской площади

15:39 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В первый день нового года трамвай маршрута №10 возобновит свою работу в штатном режиме, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 1 января 2017 года в Одессе будет полностью восстановлено движение трамвая №10, конечная остановка которого с 17 августа была перенесена на Старосенную площадь в связи с реконструкцией Тираспольской площади.

В рамках работ по благоустройству площади было заменено разворотное кольцо, по которому проходят маршруты №№4, 10, 12, 15, 21.

Директор КП «ОГЭТ» Дмитрий Жеман отметил, что разворотное кольцо трамваев на Тираспольской площади — самое нестандартное в Одессе. Для обеспечения необходимой стыковки рельсов все части монтировались и гнулись индивидуально непосредственно на месте. Здесь также оборудованы новые стрелочные переводы. После завершения всех работ на разворотном кольце стрелки будут работать в автоматическом режиме.

23 декабря текущего года было восстановлено движение трамваев №15 и №21.