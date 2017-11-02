«7 километр» напомнил посетителям и работникам рынка о соблюдении правил противопожарной безопасности

16:52 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промрынок «7 километр» напомнил посетителям и работникам о необходимости соблюдать правила личной и противопожарной безопасности на рынке, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметили в пресс-службе промрынка, «традиционно с началом зимы специалисты фиксируют рост пожаров в общественных местах, на различных предприятиях и объектах торговли. Как правило, причиной возгораний являются нарушения правил использования электрообогревательных приборов, неисправность проводки, небрежное обращение с открытым огнем.

Администрация ООО «Промтоварный рынок» напоминает о необходимости соблюдать правила личной и противопожарной безопасности на «Седьмом километре».

Обращаем внимание, что на всех торговых площадях рынка есть специальные пожарные щиты, оснащенные огнетушителями, емкостями, песком, лопатами.

На Промтоварном рынке запрещено: загромождать какими-либо предметами, товарами или оборудованием эвакуационные проходы и пожарные разрывы; курить в контейнерах, магазинах, павильонах, складах; использовать открытый огонь, лампы, самодельные электроприборы; продавать пиротехнические изделия и взрывоопасные средства».

В пресс-службе также напомнили, что в структурные подразделения Промтоварного рынка входит пожарная часть и круглосуточно работает отделение полиции. Кроме того, на рынке работает централизованный Ситуационный центр, в который, при возникновении любой нештатной ситуации, могут обращаться и посетители, и предприниматели, и работники рынка по телефону (048) 7970-508.

Предпринимателям необходимо знать и помнить, что на каждом торговом или складском объекте рынка должны находиться огнетушители, техническое обслуживание которых следует проводить не реже раза в год. Постоянные торговые места, по согласованию с администрацией рынка, также рекомендуется оборудовать пожарной сигнализацией.