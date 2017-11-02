На «7 километре» растет завоз товаров «новогодней» группы

15:24 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На промтоварном рынке «7 километр» ежедневно растет завоз товаров «новогодней» группы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, сегодня, в понедельник, на Промтоварном рынке отмечалось оживление. Часто именно в начале недели на «7 км» приезжают за оптовыми закупками предприниматели из всех регионов Украины и ближнего зарубежья. На этой неделе таких покупателей стало заметно больше в связи с приближением праздников.

«Самые предусмотрительные знают, что на «7 километр» за покупками к Новому году и Рождеству хорошо приезжать в конце ноября – начале декабря, когда поток посетителей еще относительно умеренный. Уже совсем скоро на рынок устремятся тысячи оптовиков и розничных покупателей, поэтому приглашаем начать готовиться к Новому году уже сейчас», — отметили в пресс-службе.

Статистика рынка также говорит о том, что ежедневно растет завоз товаров «новогодней» группы.