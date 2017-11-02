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Немецкий телеканал готовит программу о «7 километре»
08:30 / 03.11.2017
ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Журналист из Германии Кристиана Виттенбехер на протяжении трех дней снимала материал о Промтоварном рынке «7 километр» по заказу телекомпании ARD в рамках международного телевизионного проекта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе промтоварного рынка.
Как рассказала журналист, специализирующаяся на вопросах международных отношений, представители немецкой телекомпании увидели материал об одесском рынке в одном из интернет-изданий. Телеканал заинтересовался опытом совместного сотрудничества, межнационального общения и ведения торговли, поскольку аналогов рынку «7 километр» в Европе нет.
Журналисты провели съемки на всех площадках рынка, пообщались с руководством «7 километра» и предпринимателями из разных стран — Украины, Турции, Афганистана, Китая, Вьетнама, Египта, Уругвая.
В пресс-службе подчеркнули, что в целом на рынке в мире и согласии работают представители 30 национальностей, чем «7 километр» очень гордится.
Программу о «7 километре» жители Германии увидят ближе к Новому году, в Украине её можно будет посмотреть в интернете.
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Сергей Гриневецкий
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