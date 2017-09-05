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«7 километр» 14-16 октября будет работать по обычному графику
15:33 / 12.10.2017
ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» будет работать в праздничные дни 14-16 октября в обычном режиме и по стандартному графику, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, «Несмотря на «длинные» выходные в связи с празднованием Дня защитника Украины, промтоварный рынок «7 километр» будет работать все праздничные дни в обычном режиме и по стандартному графику».
«Есть только три праздника в году, в которые рынок традиционно не работает: Новый год (1 января), Рождество (7 января) и Пасха (по текущему календарю).
Во все остальные дни в году, в том числе и праздничные, рынок работает как обычно — все дни, кроме пятницы. В будни — с 6:00 до 15:00, в выходные — с 6:00 до 16:00», — напомнили в пресс-службе.
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