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Служба доставки на электробайках будет функционировать в Одессе
17:44 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начнёт работу служба доставки на электровелосипедах копании «Делфаст», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 20 июля, сообщили основатели компании Даниилл Тонкопий и Сергей Денисенко на пресс-конференции.

По словам авторов, их уникальная инновационная служба была основана в Киеве 2 года назад и занимается доставкой товара из интернет-магазинов сразу после покупки.

«Одесса стала вторым городом в Украине после Киева, где заработают электробайки с доставкой за 1 час. Первой доставкой одесситам стали банковские карточки. Уже сейчас по городу ездят электровелосипеды нашей компании, чья главная станция находится на Греческой площади», — сообщил Д.Тонкопий.

Главную суть проекта выразил С.Денисенко: Преимущество нашей фирмы в том, что при помощи нас интернет-магазины могут зарабатывать больше денег. Меньше отказов от доставки».

Уникальность дела ещё и в том, что фирма сама производит электробайки, которые могут проехать 100 км без подзарядки. В то время, как электробайки других производителей действуют на одном заряде не более 35 км. Не случайно крупные корпорации и финансовые учреждения быстро завязали тесные деловые контакты с «Делфастом» и «пошли вперёд».

«При обычной доставке существует не менее 10% отказа, а при доставке «Делфаст» — 0,8%. То есть. всего лишь 7 посылок из тысячи возвращается обратно на базу. Человек не успевает передумать», — добавил бизнесмен.

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