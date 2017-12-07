«Черноморец» планирует дальнейшее обновление состава команды

09:54 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб сообщил, что в составе команды планируются дальнейшие кадровые изменения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе ФК «Черноморец».

О. Дулуб, в частности, сообщил: «В декабре у нас начинается отпуск. 9-го января мы собираемся — месячный сбор в Турции. И прямо прилетаем на матч с «Шахтером». Когда мы 27-го февраля начинали здесь же чемпионат, мне казалось, что это очень рано. Но 17-го… Я уже предложил: давайте сыграем 1 января по принципу английской премьер-лиги...».

На вопрос о дальнейших кадровых изменениях, учитывая, что «Черноморец» в последние годы каждые четыре-пять месяцев обновляет состав, главный тренер ответил: «Думаю, что в этом году произойдет то же самое. Нужно учитывать, что за время, проведенное тут, за три месяца мы реанимировали трех игроков сборных. Гутор, Бамба и сейчас Алассан получил приглашение в национальную сборную в первый раз. Это игроки национальных сборных. Это был случай, что они оказались здесь. Мы помогли им, они помогли нам. Дальше мы просто не сможем финансово их потянуть. Это уже тройка есть. Думаю, что человек 6−7 мы потеряем. Придется, если придется, строить новую команду».