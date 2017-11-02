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Чемпионат Украины по фигурному катанию среди юношей и девушек проходит в Одесском дворце спорта
15:48 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек проходит в Одесском дворце спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, ледовая арена спортивно-концертного комплекса «Одесский Дворец спорта» впервые за последнее 20-летие принимает Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек.

В Чемпионате принимают участие спортсмены-победители предыдущих этапов соревнований в возрасте от 10 до 14 лет из Киева, Харькова, Днепра и Одессы: 21 девочка, 6 мальчиков, 1 спортивная пара и 12 танцевальных пар.

Председатель Всеукраинской коллегии судей, судья международной категории Юрий Балков сообщил, что данные соревнования служат смотровым отбором для III Юношеских олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году (специальные Олимпийские игры среди молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет). Поэтому основные критерии оценок судей, по которым будут оценивать программы участников соревнований, — техника и артистизм.

«Каждый из критериев разбивается еще на 12 подпунктов. В зависимости от категории, спортсмены должны выполнить от 6 до 12 элементов. Артистизм зависит от того, как человек танцует, насколько эмоционально, как идут связи шагов, как работает коленом, стопой, и тому подобное. Первые три номера, которые набрали наибольшее количество баллов, могут быть уже включены в резерв сборной Украины», — добавил судья.

Итоги соревнований будут подведены 30 ноября.

Напомним, что, параллельно с проведением соревнований на ледовой арене Дворца спорта, на крыше здания проводятся ремонтные работы купола демонстрационного зала.

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