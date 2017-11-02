Сборная Одессы стала победителем XV Мемориала памяти Валерия Лобановского в Нью-Йорке

09:14 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В финале пятнадцатого международного Мемориала памяти Валерия Лобановского, проходившего в Нью-Йорке, сборная Одессы одержала убедительную победу над хозяевами турнира, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе ФК «Черноморец».

Как отметили в пресс-службе, в состав одесской делегации вошел тренер «Черноморца» Валерий Поркуян. По итогам заокеанской поездки он рассказал: «Из Одессы в Киев наша команда доехала на автобусе, откуда самолетом отправилась в Нью-Йорк. Основу сборной Одессы составили игроки «Черноморца», выступавшие за наш клуб в 2004 году. Это Валентин Полтавец, Александр Косырин, Сергей Билозор, Виктор Доценко, Евгений Луценко. Не смог поехать Геннадий Альтман. Его заменил Игорь Шуховцев. Матчи проходили на стадионе «Авиатор».

В турнире принимали участие шесть коллективов: сборная Одессы, сборная Нью-Йорка, «Карпаты» (Йонкерс), ФК «Кингсбэйвай», «Брайтонские ястребы» и «Ватра» (Лонг Айленд). На групповом этапе одесситы одержали победы — 5:0 (над ФК „Кингсбэйвай“) и 4:0 (над „Карпатами“, которым досталась „бронза“). В финале со счетом — 4:2 обыграли сборную Нью-Йорка».

В. Поркуян также добавил: «Помимо футбола, были проведены многочисленные встречи и фотосессии с нашими земляками и ветеранами „Черноморца“. В частности, с Матвеем Черкасским, который в сороковых-пятидесятых годах прошлого века защищал цвета тогда еще „Пищевика“, проведя более 150 официальных матчей. В 1965—1982 годах (с перерывами) был помощником старшего тренера „моряков“, успешно трудился в клубной СДЮШОР. С 1992 года живет в США. Матвей Леонтьевич подписал справочник первенства СССР 1950-го года, оставив автограф на страничке с составом нашей команды. Этот раритет специально привез в Нью-Йорк создатель и руководитель одесского Музея истории футбола Михаил Ганев. Организатором турнира, как обычно, стал наш земляк Эдуард Лучин».