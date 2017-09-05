09:48 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские боксеры завоевали полный комплект наград Чемпионата Украины среди юниоров памяти Романа Песина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе Федерации бокса Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, с 24 по 29 октября в Одессе в СК «Олимпиец» проходил Чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина. На первенство прибыли 26 команд из всех регионов, общей численностью 301 человек. Федерация бокса Одесской области была представлена 21 участником, под руководством старшего тренера по юниорам Константина Бермана.

В полуфинале в борьбу за медали вступили 6 спортсменов Федерации.

Так, в упорном бою, бронзовым призером Чемпионата Украины стал одессит Дмитрий Тодоров (54 кг, тренер Э. Луцкер), а пятеро наших представителей вышли в финал первенства.

Серебряными призерами чемпионата стали одесситы Александр Полевой (48 кг, тренеры К. Берман, С. Антонов) и Илья Мельничук (70 кг, тренер С. Антонов)

Золотые медали завоевали два представителя из Андреевки Одесской области — Дмитрий Молодан (44,5 кг) и Юрий Захареев (63 кг) — оба воспитанники тренера И. Юрескула, а также одессит Максим Гаврилюк (57 кг, тренер Э. Луцкер).

Кроме того, Юрий Захареев был удостоен кубка «Лучший боксер чемпионата Украины», а Александру Полевому вручили кубок «За волю к победе!».

Награждал спортсменов главный тренер юниорской сборной Украины Олег Кудинов.

В итоге команда Одесской области стала первой в зачете по медалям: три золотых, две серебряные и одна бронза.