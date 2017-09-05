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Один из тренеров «Черноморца» покидает клуб
10:27 / 10.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прекращено сотрудничество между ФК «Черноморец» и тренером команды «моряков» Александром Грановским, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе клуба.
По информации пресс-службы, 9 октября по обоюдному согласию сторон было прекращено сотрудничество между ФК «Черноморец» и тренером команды Александром Грановским.
«Руководство нашего клуба выражает благодарность Александру Анатольевичу за работу в тренерском штабе «Черноморца» на протяжении почти трех лет и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что А. Грановский — воспитанник нашей СДЮШОР, выступал в «Карпатах», «Кривбассе», «Металлисте», московском «Спартаке». С января 2015 года был помощником главного тренера клуба, а в дальнейшем даже недолгое время исполнял обязанности главного тренера «Черноморца» — после ухода Александра Бабича в августе этого года и до назначения Олега Дулуба в первых числах сентября.
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