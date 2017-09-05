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Одесские боксёры в субботу завоевали медали трёх чемпионатов
11:31 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские боксёры в субботу, 7 октября, завоевали награды трёх чемпионатов, проходивших в Украине, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе областной Федерации бокса.
По информации пресс-службы, одновременно в трех городах Украины состоялись крупные спортивные первенства: Чемпионат Украины среди юношей 2004-2005 года рождения, Шестой Международный турнир на призы профкома «Энергоатома» в Южноукраинске и 41-й Открытый (международный) турнир по боксу памяти Николая Яценко в Запорожье.
На Чемпионате Украины среди юношей три спортсмена Федерации бокса Одесской области стали серебряными призерами: Адиль Аббасов (37 кг), Святослав Братым (46 кг), Джамал Кулиев (50 кг), а ещё трое завоевали бронзу: Геннадий Залищук (37 кг), Никита Бабкин (40 кг), Денис Кудрявцев (48 кг). В итоге — 6 медалей всеукраинского первенства, собравшего 350 участников.
В Южноукраинске, среди 120 претендентов на призы профкома «Энергоатома», сражалась сборная команда Федерации бокса Одесской области, в состав которой вошли представители боксерских клубов Рени, Андреевки и Одессы. Сборной удалось завоевать 11 медалей. «Золото» получили: Андрей Карачебан (36 кг), Давид Куля (41,5 кг), Дмитрий Молодан (44,5 кг), Богдан Василиогло (46 кг), Александр Полевой (48 кг), Юнис Гулиев (52 кг), Юрий Захареев (63 кг), серебряными призерами стали: Даниил Яшков (54 кг), Иван Памбук (66 кг); бронзовые медали заслужили Кирилл Гайда (32 кг) и Тайсум Накаев (75 кг).
В Запорожье, в финальном поединке 41-го Открытого (международного) турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Николая Яценко, одессит Иван Соловьев (56 кг) в нелегком бою одолел своего соперника — представителя хозяев турнира Анджело Йовановича и стал победителем. На ринге спортивного клуба «Боевые перчатки» сражались боксеры Украины, Беларуси, Грузии и Израиля.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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