|
|
ФК «Черноморец» сыграл вничью в товарищеском матче с тираспольским «Динамо-Авто»
09:42 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» в субботу, 7 октября, сыграл вничью 1:1 в товарищеском матче с тираспольским «Динамо-Авто», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе «Черноморца».
По информации пресс-службы, товарищеский матч: «Черноморец» — «Динамо-Авто» (Тирасполь, Молдова) состоялся 7 октября в Одессе на стадионе УТБ «Черноморец» в Совиньоне, под дождём.
Итоговый счёт матча — 1:1.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
12:38 09.10.2017
12:26 09.10.2017
Заместитель Измаильского прокурора и депутат облсовета задержаны при получении 40 тысяч долларов взятки
11:58 09.10.2017
11:56 09.10.2017
11:31 09.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.892
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»