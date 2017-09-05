Одесса > Новости > Спорт ФК «Черноморец» сыграл вничью в товарищеском матче с тираспольским «Динамо-Авто» 09:42 / 09.10.2017 ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» в субботу, 7 октября, сыграл вничью 1:1 в товарищеском матче с тираспольским «Динамо-Авто», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе «Черноморца». По информации пресс-службы, товарищеский матч: «Черноморец» — «Динамо-Авто» (Тирасполь, Молдова) состоялся 7 октября в Одессе на стадионе УТБ «Черноморец» в Совиньоне, под дождём. Итоговый счёт матча — 1:1. версия для печати