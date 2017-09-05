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ФК «Черноморец» сыграл вничью в товарищеском матче с тираспольским «Динамо-Авто»
09:42 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ФК «Черноморец» в субботу, 7 октября, сыграл вничью 1:1 в товарищеском матче с тираспольским «Динамо-Авто», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, товарищеский матч: «Черноморец» — «Динамо-Авто» (Тирасполь, Молдова) состоялся 7 октября в Одессе на стадионе УТБ «Черноморец» в Совиньоне, под дождём.

Итоговый счёт матча — 1:1.

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