Одесса > Новости > Спорт «Черноморец» проиграл полтавской «Ворскле» со счётом 0:3 09:19 / 02.10.2017 ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Матч 11 тура Чемпионата УПЛ по футболу «Черноморец» — «Ворскла» (Полтава) завершился поражением одесситов со счётом 0:3, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе ФК «Черноморец». По информации пресс-службы, матч 11 тура Чемпионата УПЛ по футболу «Черноморец» — «Ворскла» состоялся 1 октября в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 4 тыс. 562 зрителей. Итоговый счёт игры — 0:3 в пользу полтавчан. Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «...Не хватает такой позитивной энергетики, что и вылилось в игре. Где-то десять сантиметров тут не успеваем, там не успеваем... Игра шла до второго забитого мяча. Первый мы еще могли отыграть, были моменты. Потом травма Мамаду. К сожалению, не удалось сравнять счет. Результат, считаю, справедлив...». версия для печати