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«Черноморец» проиграл полтавской «Ворскле» со счётом 0:3
09:19 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Матч 11 тура Чемпионата УПЛ по футболу «Черноморец» — «Ворскла» (Полтава) завершился поражением одесситов со счётом 0:3, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе ФК «Черноморец».

По информации пресс-службы, матч 11 тура Чемпионата УПЛ по футболу «Черноморец» — «Ворскла» состоялся 1 октября в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 4 тыс. 562 зрителей.

Итоговый счёт игры — 0:3 в пользу полтавчан.

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции отметил: «...Не хватает такой позитивной энергетики, что и вылилось в игре. Где-то десять сантиметров тут не успеваем, там не успеваем... Игра шла до второго забитого мяча. Первый мы еще могли отыграть, были моменты. Потом травма Мамаду. К сожалению, не удалось сравнять счет. Результат, считаю, справедлив...».

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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