Третий международный турнир ветеранов гандбола «Черноморские игры» пройдёт в эту субботу в Лесках

14:58 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 30 сентября в спорткомплексе ПАО «Облэнерго» в с. Лески пройдёт Международный турнир по гандболу «Черноморские игры», который соберёт лучшие команды ветеранов Украины и двух стран ближнего зарубежья, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе областной Федерации гандбола.

В пресс-службе напомнили, что турнир «Черноморские игры» был основан в 2014 году. Его инициатором выступила Федерация гандбола Одесской области, председателем которой является Сергей Гриневецкий. Основная цель проведения турнира — популяризация и развитие гандбола в Украине; сохранение памяти о выдающихся спортсменах, чьи достижения должны служить примером для молодого поколения гандболистов; привлечение подрастающего поколения к занятиям гандболом.

В этом году уже третьи «Черноморские игры» собирают на одесской земле классиков гандбола — лучшие команды ветеранов Украины и ближнего зарубежья. Приглашены Сборная республики Молдова +45, сборная республики Беларусь +45, команда «Одесса» +45 и Сборная Украины +50.

Почётными гостями Турнира стали известные персоны национального гандбола — судьи международной категории Валентин Вакула и Александр Людовик, главный тренер национальной сборной Украины по гандболу Виталий Андронов, член президиума Федерации гандбола Украины Евгений Петрушевский и председатель Ассоциации ветеранов и аматоров гандбола Геннадий Дихтяр.

Главный судья «Черноморских игр» — вице-президент Федерации гандбола Одесской области, судья международной категории Анатолий Криворучко; секретарь — делегат Федерации гандбола Украины Тарас Гриндак; судьи на площадке — судьи национальной категории Александр Голиков и Александр Киверник.

В адрес Турнира поступило приветствие от имени министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова.

Турнир состоится 30 сентября в спорткомплексе ПАО «Облэнерго» (Коминтерновский район, с. Лески, ул. Косьяненко, 12).

Открытие в 10:00.

СПРАВКА: В первом турнире «Черноморские игры», который прошёл в декабре 2014 года в городе Ильичёвск (ныне — Черноморск), приняли участие команды: «Олимпус-85» (г. Кишинев, Республика Молдова) +50, команда гандбольного клуба «Харьков» +35, «Торнадо» (г. Бровары, Киевская область) и команда «Одесса» +45.

После первых «Черноморских игр» на заседании президиума Федерации гандбола Одесской области было принято решение сделать турнир традиционным.

Второй турнир состоялся в мае 2016 года в спортивном комплексе ПАО «Одесссаоблэнерго» при участии команд: Сборная Украины +50, Сборная Республики Молдова +50, команда «Одесса» +45 и команда города Раздельная +35.

Команды-участницы турнира по результатам игр отмечаются кубками, медалями и дипломами, а также специальными памятными знаками в разных игровых амплуа.

Девиз «Черноморских игр»: «Гандбол — это не просто спорт, гандбол — это матч, длиною в жизнь!».