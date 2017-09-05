Открытие детского футбольного сезона состоится в Одессе 16 сентября

15:06 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16 и 17 сентября в Одессе пройдёт ряд мероприятий, посвящённых открытию детского футбольного сезона, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом руководитель детско-юношеского футбольного клуба «Атлетик» Александр Шишков рассказал сегодня, 14 сентября, на пресс-конференции.

Так, 16 сентября на 5 спортивных площадках пос. Котовского стартуют соревнования Пятого осеннего кубка, в котором примут участие 50 команд, в составе которых более шестисот участников.

«Эти спортивные игры будут проходить каждую субботу на площадках Суворовского района, в четырёх возрастных категориях. Участие будут принимать дети до 7 лет, до 9 лет, до 11 и 13 лет. Свои команды также представят и некоторые районы области. К примеру, в самый последний момент заявку на участие подал детский футбольный клуб пгт. «Авангард»», — рассказал Александр Шишков.

17 сентября в 9:00 на стадионе «Одесссельмаш» (бывший стадион «ЗОР»), игры турнира продолжатся. После чего пройдёт футбольный фестиваль, в котором примут участие 20 детских команд и 300 юных футболистов.

В рамках этого фестиваля в конкурсах будут разыграны призы, различные сувениры, будут проходить игры между детьми различных возрастных категорий. А уже в 11:00 пройдут поздравления и награждения.

Завершится спортивный праздник товарищеской встречей детско-юношеского клуба «Атлетик» и юных спортсменов из такого же клуба «Одесса» в рамках Всеукраинского первенства, в котором принимают участие дети до 15 и до 17 лет.