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Одесская теннисистка заняла третью позицию в мировом рейтинге WTA
17:23 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первая ракетка Украины — одесситка Элина Свитолина — установила личный и национальный рекорд, заняв третью позицию в мировом рейтинге WTA, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 11 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, в 2017 году Элина Свитолина выиграла три престижнейших турнира серии WTA Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто) и еще два — серии WTA International (Тайбэй, Стамбул).
На последнем турнире сезона – US Open – Элина остановилась в четвертом круге, уступив в трех сетах будущей финалистке Мэдисон Киз.
Э. Свитолина набрала 240 очков и теперь в ее активе 5640 пунктов, а это третья позиция в списках мирового рейтинга WTA.
Наша землячка превзошла достижение украинского теннисиста Андрея Медведева, который в 1994 году занимал четвертую строчку в мировой табели о рангах и продержался там три недели. Таким образом, одесситка является первой представительницей Украины, которой удалось стать третьей ракеткой мира.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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