Одесская теннисистка заняла третью позицию в мировом рейтинге WTA

17:23 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первая ракетка Украины — одесситка Элина Свитолина — установила личный и национальный рекорд, заняв третью позицию в мировом рейтинге WTA, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, в 2017 году Элина Свитолина выиграла три престижнейших турнира серии WTA Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто) и еще два — серии WTA International (Тайбэй, Стамбул).

На последнем турнире сезона – US Open – Элина остановилась в четвертом круге, уступив в трех сетах будущей финалистке Мэдисон Киз.

Э. Свитолина набрала 240 очков и теперь в ее активе 5640 пунктов, а это третья позиция в списках мирового рейтинга WTA.

Наша землячка превзошла достижение украинского теннисиста Андрея Медведева, который в 1994 году занимал четвертую строчку в мировой табели о рангах и продержался там три недели. Таким образом, одесситка является первой представительницей Украины, которой удалось стать третьей ракеткой мира.