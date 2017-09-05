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Одесская теннисистка стала победительницей международного турнира ITF в Венгрии
17:41 / 06.09.2017
ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира серии ITF в Венгрии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 6 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, в прошлом году 16-летняя одесситка Даяна Ястремская успешно дебютировала на знаменитом турнире Уимблдон в Лондоне, став финалисткой среди юниоров.
3 сентября в городе Дунакеси (Венгрия) завершился теннисный турнир серии ITF, где Украину также представила Д. Ястремская.
В напряженной и продолжительной борьбе одесская спортсменка уверенно прошла всю турнирную дистанцию. В первом круге Даяна за 2 часа одолела испанку Сильвию Солер-Эспионсу, во втором круге за 2 часа 30 минут обыграла словацкую теннисистку Шанталь Скамлову, в четвертьфинале за 93 минуты вырвала победу у венгерской спортсменки Анны Бондар, а в полуфинале обыграла еще одну представительницу Венгрии — Панну Удварди.
В финальном поединке Даяна встретилась с Катариной Завацкой и одержала победу в двух сетах.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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