Одесская теннисистка стала победительницей международного турнира ITF в Венгрии

17:41 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира серии ITF в Венгрии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 6 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, в прошлом году 16-летняя одесситка Даяна Ястремская успешно дебютировала на знаменитом турнире Уимблдон в Лондоне, став финалисткой среди юниоров.

3 сентября в городе Дунакеси (Венгрия) завершился теннисный турнир серии ITF, где Украину также представила Д. Ястремская.

В напряженной и продолжительной борьбе одесская спортсменка уверенно прошла всю турнирную дистанцию. В первом круге Даяна за 2 часа одолела испанку Сильвию Солер-Эспионсу, во втором круге за 2 часа 30 минут обыграла словацкую теннисистку Шанталь Скамлову, в четвертьфинале за 93 минуты вырвала победу у венгерской спортсменки Анны Бондар, а в полуфинале обыграла еще одну представительницу Венгрии — Панну Удварди.

В финальном поединке Даяна встретилась с Катариной Завацкой и одержала победу в двух сетах.