Спортивный форум «Seanergy Global Sport Expo» открылся возле одесского Дворца спорта

14:07 / 19.08.2017

ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 19 августа, в Одессе на территории олимпийского парка Дворца спорта состоялось открытие первого спортивного форума «Seanergy Global Sport Expo», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 19 августа, в пресс-службе Одесского облсовета.

По информации пресс-службы, в торжественном открытии приняли участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, Одесский городской голова Геннадий Труханов. В частности, в рамках форума состоялась презентация Чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который будет проходить в одесском Дворце спорта в апреле следующего года.

Перед началом форума состоялась встреча главы облсовета А. Урбанского и вице-губернатора Сергея Колебошина с первым заместителем Министра молодежи и спорта Украины Игорем Гоцулом и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой. Также на встрече присутствовали депутат областного совета Сергей Булыгин-Шрамко, председатель отделения НОК в Одесской области Николай Мильчев, спортсмены, общественные деятели.

Обсуждалось развитие олимпийских видов спорта в Одесской области и актуальность принятия Закона Украины «О меценатстве в спорте». А завершилась встреча «приятными подарками от Национального олимпийского комитета» выдающимся деятелям спорта, представляющим Одесскую область.