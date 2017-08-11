Всеукраинская спортивная выставка «Seanergy Global Sport Expo» пройдет в Одесском дворце спорта

14:08 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19-20 августа в Одесском дворце спорта состоится Всеукраинская спортивная выставка «Seanergy Global Sport Expo», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 19-20 августа на территории спортивно-концертного комплекса «Одесский дворец спорта» состоится первая Всеукраинская спортивная выставка «Seanergy Global Sport Expo». Спортивный форум планируют посетить Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и делегация представителей НОК Украины.

Открытием «Seanergy Global Sport Expo» станет установка гиперболизированного Дерева жизни спорта.

Как отмечают организаторы, выставка призвана стать глобальной площадкой для обмена мнением, опытом и знаниями в спорте, демонстрации побед, достижений и умений спортсменов. В ходе форума состоятся официальные олимпийские модули, во время которых олимпийские чемпионы Украины поделятся знаниями в области спортивной психологии, а также расскажут о правилах жизни спортсменов.

Также на главной сцене Seanergy пройдут открытые тренировки по различным видам спорта от ведущих спортивных клубов города.

Программой форума также предусмотрены: ЕБШ GAMEZ – игры на выживание; Всеукраинские соревнования по скейтбордингу, триалу и BMX; презентация Чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в апреле 2018 года во Дворце спорта; олимпийские модули по правильному питанию спортсмена; показательные соревнования чемпионов мира по волейболу, американскому футболу и регби; шоу йогов; шоу воздушных гимнастов; мотошоу; соревнования по управлению радиомашинами, шахматам, настольному теннису, большому теннису; мастер-классы по зумбе, сальсе, тверку; мастер-классы от олимпийских чемпионов и чемпионов мира по различным видам спорта; шоу канатоходцев; мастер-классы по мотокроссу, мотовождению; лекции по правильному приему витаминов для поддержания организма спортсмена.