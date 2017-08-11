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ФК «Черноморец» проиграл донецкому «Олимпику» в матче 5 тура Чемпионата Украины
10:10 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский «Черноморец» проиграл донецкому «Олимпику» в матче 5 тура Чемпионата Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ФК «Черноморец».
По информации пресс-службы, матч 5 тура Чемпионата Украины по футболу 2017−2018 состоялся 13 августа в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в присутствии 800 зрителей.
Итоговый счёт матча — 1:0 в пользу «Олимпика».
СПРАВКА: ФК «Черноморец», Одесса — команда мастеров; основана в 1936 году. В разные годы носила названия «Динамо» (1936—1939 гг.), «Пищевик» (1940, 1944—1950, 1955—1957 гг.), «Спартак» (1941 г.), «Металлург» (1953—1954 гг.). «Черноморец» с 1958 года. Клуб располагает тремя тренировочными базами: в Совиньоне, где проводится учебно-тренировочная работа первой команды клуба и дублирующего состава; на 11-й станции Люстдорфской дороги, где занимаются футболисты «Черноморца-2», участвующего в городских соревнованиях; в Отраде, где находится СДЮСШОР «Черноморец».
Домашние матчи проводит на стадионе «Черноморец», который открылся после реконструкции 19 ноября 2011 года. Общее количество мест на стадионе — 34 тыс. 164. На стадионе представлены специальные сектора: «Семейный», «Школьный», «Студенческий», «Фанатский», «VIP», «Для людей с ограниченными физическими возможностями».
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Сергей Гриневецкий
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