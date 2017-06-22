Одесситы заняли призовые места на двух международных олимпиадах

10:41 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские спортсмены завоевали призовые места на двух международных олимпиадах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, одесские спортсмены заняли призовые места на XXIII летних Дефлимпийских играх и на Х Всемирных Играх.

XXIII летние Дефлимпийские игры проходили с 17 по 30 июля в городе Самсун (Турция). Дефлимпиада-2017 была представлена 21 видом спорта, в том числе 16 индивидуальными и 5 командными.

В соревнованиях принимали участие около 5000 спортсменов с нарушениями слуха из 109 стран мира.

На XXIII летних Дефлимпийских играх Одессу предствляли 16 спортсменов в 8 видах спорта: борьбе свободной, греко-римской борьбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, боулинге, футболе и дзюдо.

12 наших земляков завоевали на Дефлимпиаде-2017 20 медалей: 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых.

Одновременно в польском городе Вроцлаве проходили юбилейные Х Всемирные Игры — соревнования по неолимпийским видам спорта.

В соревнованиях принял участие 3251 спортсмен из 111 стран мира. В программу всемирных соревнований вошли 27 основных видов спорта.

На Х Всемирных Играх в Польше одесситы завоевали 2 золотые, 1 серебряную медали в соревнованиях по тайскому боксу и II место в скалолазании