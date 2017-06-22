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Одесский спортсмен стал серебряным призером Х Всемирных игр
13:05 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одессит Даниил Болдырев стал серебряным призером соревнований по скалолазанию на Х Всемирных играх в Польше, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. Даниил Болдырев, который представлял Одессу в скалолазании в рамках Х Всемирных игр во Вроцлаве (Польша), занял 2 место. Он показал результат 5.66 в виде «Скорость». Подготовила спортсмена к соревнованиям тренер-преподаватель Л. Зимова.
Соревнования по скалолазанию проходили с 21 по 23 июля. В состязаниях приняли участие 12 спортсменов из 11 стран мира.
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