Велопробег в морском стиле состоится в Одессе в субботу

13:41 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22 июля у памятника Дюку в 18:00. стартует велопробег «Велодень 4 сезона Лето / Море / Пляж / 2017, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 19 июля, сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия. Как рассказала организатор «Велодень 4 сезона» Оксана Цымбалова: «Вторая половина дня выбрана для тех, кто работает и кто боится жары. Хочу попросить брать с собой велосвет, так как возвращаться будем уже затемно. Настраивайте свои велосипеды, готовьтесь. У нас стиль будет морской. Это может быть тельняшка, а может быть и красивое платье. Или красивые шорты, брючки».

Подготовленная и хорошо экипированная команда будет отвечать за движение колонны и безопасность.

Старший маршал «Велодень 4 сезона» Евгений Ренгевич рассказал, какой маршрут ждёт велогонщиков. Они проедут через весь центр города до Большого Фонтана, оттуда по Адмиральскому проспекту и Люстдорфской дороге в сторону Таирова, обратно по Фонтанской дороге и до парка Шевеченко.

«Финал — на Трассе здоровья», — добавил Е. Ренгевич.

В сопровождении будут также электромотоциклы, которые помогут временно блокировать остальное уличное движение.

Основная идея велозабега — популяризация экологически чистого вида транспорта. Финальной локацией станет один из ночных клубов, расположенных на пляже.