ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Публічна дискусія:
Погода




Ралли ретро-автомобилей финишировало в Одессе
17:12 / 17.07.2017

ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера в Одессе финишировал слёт старинных автомобилей «Звёздное ралли — 2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 16 июля в одесском парке им. Т.Г. Шевченко финишировал слёт старинных автомобилей «Звёздное ралли — 2017».

В этот раз ралли было посвящено 105-й годовщине Одесского и Варшавского международных автопробегов 1912 года.

В мероприятии приняли участие автомобили старше 30 лет.

Участники автопробега стартовали из разных городов Украины, Молдовы и Беларуси. Из 17 экипажей к финишу в Одессе пришли 14.

Кроме зрелищного подведения итогов гонки, все желающие смогли полюбоваться выставкой ретро-автомобилей.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:56 18.07.2017
В среду, 19 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:40 18.07.2017
Масштабная выставка работ ХХ века открылась в Музее западного и восточного искусства
17:25 18.07.2017
Субсидии автоматически продлеваются у 90% потребителей
17:12 18.07.2017
«Температура в Одессе и области на этой неделе будет выше, чем на прошлой», — Гидрометцентр
16:58 18.07.2017
Две выстаки киноплакатов прошли в музее Блещунова


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015