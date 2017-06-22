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Ралли ретро-автомобилей финишировало в Одессе
17:12 / 17.07.2017
ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера в Одессе финишировал слёт старинных автомобилей «Звёздное ралли — 2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 16 июля в одесском парке им. Т.Г. Шевченко финишировал слёт старинных автомобилей «Звёздное ралли — 2017».
В этот раз ралли было посвящено 105-й годовщине Одесского и Варшавского международных автопробегов 1912 года.
В мероприятии приняли участие автомобили старше 30 лет.
Участники автопробега стартовали из разных городов Украины, Молдовы и Беларуси. Из 17 экипажей к финишу в Одессе пришли 14.
Кроме зрелищного подведения итогов гонки, все желающие смогли полюбоваться выставкой ретро-автомобилей.
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