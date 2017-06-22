ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Публічна дискусія:
Погода




Суперкубок Украины-2017 пройдёт в Одессе в эти выходные
16:31 / 13.07.2017

ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Матч Суперкубка Украины-2017 между командами «Шахтер» и «Динамо» (Киев) состоится в Одессе 15 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, 15 июля в Одессе состоится матч Суперкубка Украины-2017. На стадионе «Черноморец» сыграют «Шахтер» и «Динамо» (Киев). По словам организаторов за право проводить игру в боролись минимум три города: Львов, Харьков и Днепр, но выбор остановили на Одессе — уже в седьмой раз.

За несколько дней до матча начнут работу две футбольные промо-зоны — в Аркадии и на Приморском бульваре. По словам организаторов, будет множество конкурсов и музыкальных выступлений. А непосредственно перед игрой пройдет торжественная церемония и награждение. Развлечения планируют и между таймами: будет выступать украинский исполнитель Ярмак. А уже с 12 июля в Одессе работает передвижной промо-автомобиль, где есть касса и можно посмотреть на главную награду — сам кубок. Сейчас продано уже более 20 000 билетов. Особое внимание уделили безопасности во время игры.

«Мы все делаем для того, чтобы это был праздник футбола, и он возможен лишь при условии безопасности. Более тысячи сотрудников нацполиции будут находиться возле стадиона», — отметил председатель ОГА Максим Степанов.

Также в этом году несколько сотен билетов выделено для детей-сирот, бойцов АТО и людей с инвалидностью.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:54 13.07.2017
В пятницу, 14 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:45 13.07.2017
3,5 тысяч первоклассников могут получить школьную форму бесплатно
14:53 13.07.2017
«Одесская область продолжает удерживать низкие цены на хлеб», — Госкомстат
14:21 13.07.2017
«Одесский каравай» за год произвел более 63 тысяч тонн хлебобулочной продукции
13:06 13.07.2017
Одесситка предлагает построить спортивную площадку для всех горожан и гостей города


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.004