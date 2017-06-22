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Суперкубок Украины-2017 пройдёт в Одессе в эти выходные
16:31 / 13.07.2017
ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Матч Суперкубка Украины-2017 между командами «Шахтер» и «Динамо» (Киев) состоится в Одессе 15 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, 15 июля в Одессе состоится матч Суперкубка Украины-2017. На стадионе «Черноморец» сыграют «Шахтер» и «Динамо» (Киев). По словам организаторов за право проводить игру в боролись минимум три города: Львов, Харьков и Днепр, но выбор остановили на Одессе — уже в седьмой раз.
За несколько дней до матча начнут работу две футбольные промо-зоны — в Аркадии и на Приморском бульваре. По словам организаторов, будет множество конкурсов и музыкальных выступлений. А непосредственно перед игрой пройдет торжественная церемония и награждение. Развлечения планируют и между таймами: будет выступать украинский исполнитель Ярмак. А уже с 12 июля в Одессе работает передвижной промо-автомобиль, где есть касса и можно посмотреть на главную награду — сам кубок. Сейчас продано уже более 20 000 билетов. Особое внимание уделили безопасности во время игры.
«Мы все делаем для того, чтобы это был праздник футбола, и он возможен лишь при условии безопасности. Более тысячи сотрудников нацполиции будут находиться возле стадиона», — отметил председатель ОГА Максим Степанов.
Также в этом году несколько сотен билетов выделено для детей-сирот, бойцов АТО и людей с инвалидностью.
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