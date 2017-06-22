16 команд примут участие в юниорском Чемпионате мира по хоккею с шайбой в Одессе

16:21 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров, который состоится в Одессе в апреле 2018 года, примут участие 16 команд, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как заявили в департаменте, в Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров IIHF в Одессе, который состоится в апреле 2018 года, примут участие 16 команд. В частности, ожидаются команды из Украины, Венгрии, Австрии, Японии, Италии, Румынии и других стран.

«Это знаковое для города событие — первые в истории Одессы официальные соревнования по хоккею с шайбой. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Чемпионат прошел в Одессе на самом высоком уровне», — подчеркнул заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский на заседании оргкомитета по проведению чемпионата.

В департаменте напомнили, что решение о проведении Чемпионата в Одессе было принято в мае 2017 года в Кельне на Генеральном конгрессе Международной федерации хоккея. Организационные и подготовительные работы проводятся во взаимодействии с Одесским облсоветом, Одесской облгосадминистрацией, Федерацией хоккея Украины и ее одесским отделением.