Около сотни пловцов приняли участие в международных соревнованиях «Черноморская Жемчужина»

11:31 / 27.06.2017

ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около 100 профессиональных спортсменов и любителей плавания приняли участие в Международных соревнованиях на открытой воде «Черноморская Жемчужина», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в минувшие выходные в акватории одесского пляжа «Ланжерон» состоялись Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Черноморская Жемчужина». Организаторами выступили: Всеукраинская ассоциация плавательных клубов «Мастерс», Клуб ветеранов плавания и спорта «Гаврилыч Мастерс» при поддержке Одесского городского совета и Федерации плавания Украины.

В заплывах приняли участие около 100 человек — как просто любители плавания, так и профессиональные спортсмены.

По регламенту заплывы проходили на двух дистанциях. В заплыве «Жемчужина Ланжерона» на дистанцию 3000 м приняли участие женщины всех возрастных категорий (до 60 лет) и отдельно мужчины всех возрастных категорий (до 65 лет).

Участниками заплыва «Малый одесский круг» на дистанцию 1500 м стали: женщины всех возрастных категорий; девушки и юноши от 12 лет и старше; мужчины всех возрастных категорий.