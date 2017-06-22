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Около сотни пловцов приняли участие в международных соревнованиях «Черноморская Жемчужина»
11:31 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около 100 профессиональных спортсменов и любителей плавания приняли участие в Международных соревнованиях на открытой воде «Черноморская Жемчужина», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, в минувшие выходные в акватории одесского пляжа «Ланжерон» состоялись Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Черноморская Жемчужина». Организаторами выступили: Всеукраинская ассоциация плавательных клубов «Мастерс», Клуб ветеранов плавания и спорта «Гаврилыч Мастерс» при поддержке Одесского городского совета и Федерации плавания Украины.
В заплывах приняли участие около 100 человек — как просто любители плавания, так и профессиональные спортсмены.
По регламенту заплывы проходили на двух дистанциях. В заплыве «Жемчужина Ланжерона» на дистанцию 3000 м приняли участие женщины всех возрастных категорий (до 60 лет) и отдельно мужчины всех возрастных категорий (до 65 лет).
Участниками заплыва «Малый одесский круг» на дистанцию 1500 м стали: женщины всех возрастных категорий; девушки и юноши от 12 лет и старше; мужчины всех возрастных категорий.
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