Дмитрий Головин возглавил облорганизацию ФСО «Динамо»

16:59 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На внеочередной конференции Общественной организации «Одесская областная организация ФСО «Динамо» Украины» новым руководителем облорганизации был избран начальник ГУНП в Одесской области, генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Главном управлении Нацполиции Одесской области состоялась Внеочередная конференция Одесской областной организация физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины». В ходе конференции председателем Одесской облорганизации ФСО «Динамо» был избран Д. Головин.

В начале мероприятия первый заместитель председателя общественной организации Одесской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Александр Иванов отчитался о работе с начала 2017 года и предложил избрать нового председателя.

Первый заместитель председателя ОО ФСО «Динамо» Украины — советник министра внутренних дел Украины Виктор Корж предложил кандидатуру начальника ГУНП в Одесской области, за которого единогласно проголосовали все собравшиеся.

В ходе мероприятия в президиум региональной областной организации «Динамо» были избраны начальник УСБУ в Одесской области Александр Довженко, заместитель начальника ГУНП Константин Гейко и начальник патрульной полиции в Одесской области Михаил Белецкий.

Кроме этого, были награждены лучшие спортсмены и тренеры Одесской облорганизации по олимпийским и неолимпийским видам спорта в 2016 году.