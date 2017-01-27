10:41 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский «Политехник» завоевал «бронзу» международного турнира по регби-7, который прошёл в Кишинёве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе Федерации регби Одесской области.

По информации пресс-службы, 28 мая в Кишинёве одесские регбисты выступили в турнире по олимпийскому виду регби, в котором также принимали участие румынские и молдавские команды.

На групповом этапе коллектив из Южной Пальмиры в упорной борьбе обыграл «Блюмарин» (Молдова) со счётом 14:12 и минимально уступил «Стяуа» (Молдова) (21:22), но сумел пробиться в плей-офф.

В полуфинале турнира «Политехник» проиграл румынской «Галати». В матче за третье место подопечные Олега Осадчего вновь встретились с «Блюмарином» и разгромили соперников со счётом 38:7.

За день до этого 27 мая в Одессе «политехники» одолели земляков из «Академии» в Восточно-Европейской Лиге со счетом 40:7.