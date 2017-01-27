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Одесский Дворец спорта благоустроят к предстоящему Чемпионату мира по хоккею среди юниоров-2018
09:44 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — К предстоящему Чемпионату мира по хоккею среди юниоров-2018 во Дворце спорта запланировано дальнейшее благоустройство ледовой арены, а также ремонт раздевалок для спортсменов и подключение электрического отопления, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, председатель областного совета Анатолий Урбанский встретился с временно исполняющим обязанности директора СДЮШОР «Льдинка» Натальей Тютюнник и меценатом Германом Коганом, чтобы лично поздравить с проведением Чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Одессе в 2018 году.

Также глава облсовета ознакомился с состоянием дел во Дворце спорта и планами проведения работ по благоустройству ледовой арены.

Кроме подготовки льда, во Дворце спорта запланировано отремонтировать раздевалки для хоккеистов и провести электрическое отопление на трибунах, в холле, спортивных залах и раздевалках.

«Совместными усилиями мы начали работу, которую никто не проводил 20 лет. Приятно, что на инициативу провести реконструкцию Дворца спорта откликнулись инвесторы и меценаты. Сегодня мы уже имеем конкретные результаты, и победа Одесса в конкурсе на проведение официального соревнования по хоккею с шайбой — яркое тому подтверждение», — отметил А. Урбанский.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в апреле 2018 года в Одессе на базе Спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта» пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой (U-18) в Дивизионе IB. Заявку на проведение данного турнира в Одессе поддержал Конгресс Международной федерации хоккея.

Для Одессы это будут первые в истории официальные соревнования по хоккею с шайбой. Соперниками юниорской сборной Украины в хоккейном турнире станут команды Италии, Венгрии, Австрии, Японии и Румынии.

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Артём Филипенко
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