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«Черноморец» сыграл вничью с ФК «Александрия» в очередном матче серии игр за 1-6 места ЧУ
12:25 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Черноморец» сыграл вничью с ФК «Александрия» в очередном матче серии игр за 1-6 места Чемпионата Украины, Лига Пари-Матч, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе одесского клуба.

По информации пресс-службы, матч «Александрия» — «Черноморец» состоялся вчера, 21 мая, в Александрии на поле КСК «Ника» в присутствии 3 тыс. 280 зрителей. Итоговый счёт игры — 1:1. Единственный гол со стороны «моряков» на счету Коркишко (на 73-й минуте).

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции отметил: «Игры с «Александрией» у нас всегда проходят эмоционально, очень много борьбы. Команды показали силовой футбол. И заработанное сегодня одно очко мы, я считаю, заслужили. Мы понимали, что «Александрия», играя дома, будет очень много делать передач в штрафную. Поэтому ставилась задача сработать компактно в своей штрафной, подбирать мячи и выходить в контратаку. Такая была установка на первый тайм. И после того, как у нас удалили игрока, мы эту установку не меняли. Мы настраивали ребят, чтобы они ждали свой шанс. Потому что «Александрия», которую счет не будет устраивать, станет все больше раскрываться, желая забить. Эта тактика у нас и сработала».

«Борьба за место в «пятерке» продолжается, но теперь уже заочно», — добавили в пресс-службе.

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