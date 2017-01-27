Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-18 в следующем году пройдёт в Одессе

17:49 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международная федерация хоккея поддержала заявку на проведение в Одессе в 2018 году чемпионата мира по хоккею с шайбой (U-18), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в апреле 2018 года в Одессе на базе Спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта» пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой (U-18) в Дивизионе IB.

Конгресс Международной федерации хоккея поддержал заявку на проведение данного турнира в Одессе.

Для Одессы это будут первые в истории официальные соревнования по хоккею с шайбой.

Соперниками юниорской сборной Украины в хоккейном турнире станут команды Италии, Венгрии, Австрии, Японии и Румынии.