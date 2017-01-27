ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-18 в следующем году пройдёт в Одессе
17:49 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международная федерация хоккея поддержала заявку на проведение в Одессе в 2018 году чемпионата мира по хоккею с шайбой (U-18), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в апреле 2018 года в Одессе на базе Спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта» пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой (U-18) в Дивизионе IB.

Конгресс Международной федерации хоккея поддержал заявку на проведение данного турнира в Одессе.

Для Одессы это будут первые в истории официальные соревнования по хоккею с шайбой.

Соперниками юниорской сборной Украины в хоккейном турнире станут команды Италии, Венгрии, Австрии, Японии и Румынии.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:22 19.05.2017
Дворец бракосочетаний на Ришельевской возобновляет работу с 26 мая
16:03 19.05.2017
«Слухи об эпидемии кори в Одессе слишком преувеличены», — начмед гордетбольницы №2
15:05 19.05.2017
Пограничники Одесского отряда пресекли незаконную добычу песка в Каролино-Бугазе
14:56 19.05.2017
«Ликвидация экологической катастрофы Тилигульского лимана позволит создать новую рекреационную зону», — депутат облсовета
14:09 19.05.2017
Начата реализация морской части проекта соединительного канала «Тилигульский лиман — Чёрное море»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016