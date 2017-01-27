Одесситы завоевали «золото» и «серебро» международного турнира по спортивной акробатике

10:05 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанники Одесской спортшколы №1 завоевали призовые места на международном турнире по спортивной акробатике, проходившем в Польше, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 12-14 мая в Кракове (Польша) состоялся V Международный турнир «Pod Wawelem» по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов из Польши, Украины и Беларуси.

Украину на соревнованиях представили одесские спортсмены — воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №1».

По итогам соревнований одесситы заняли призовые места: Никита Никитин и Никита Лукахин — 1 место (категория 13-19 лет); Марина Карпенко и Илья Фоменко — 1 место (категория 11-16 лет); Алла Асеева, Виктория Асеева, Арина Беляева — 2 место (категория 13-19 лет).

Победителям и призёрам турнира в торжественной обстановке были вручены памятные медали и грамоты.