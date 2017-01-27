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Отборочный турнир международного футбольного чемпионата Neymar Jr´s Five пройдёт 14 мая в Одессе
09:06 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье, 14 мая, на одесском стадионе «Спартак» пройдут отборочные игры международного мини-футбольного турнира Neymar Jr's Five, победители которого имеют шанс стать участниками финала в Бразилии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 14 мая с 9:00 до 21:00 на стадионе «Спартак» (ул. Канатная, 79) состоится отборочный этап международного футбольного турнира Neymar Jr's Five. Организатор международного турнира по мини-футболу, который проходит уже во второй раз, — известный бразильский форвард Неймар-младший.

В турнире принимают участие команды 50 стран, в которых проходят локальные отборы. Команды формируют сами футболисты, приглашая к игре своих друзей. В состав команды входят 5 игроков и 2 запасных в возрасте от 18 до 25 лет (в нынешнем году впервые в состав команды разрешено включить двух игроков старше 25 лет).

Игра длится 10 минут. Кроме того, по правилам турнира, когда команда забивает гол, её противник теряет одного игрока.

По результатам квалификаций 16 лучших команд в конце мая будут соревноваться в Национальном финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание чемпиона мира.

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Артём Филипенко
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