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Всеукраинский «Забег студентов» состоится 13 мая на Трассе здоровья
13:12 / 06.05.2017

ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Всеукраинский «Забег студентов» состоится 13 мая на Трассе здоровья в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 13 мая в Одессе на Трассе здоровья (спортивная площадка ЕБШ Аркадия)состоится Всеукраинский «Забег студентов», в котором смогут принять участие студенты одесских вузов, абитуриенты, выпускники прошлых лет, а также специально приехавшие гости из других вузов Украины.

Главная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни, привлечение студентов к активному занятию физкультурой, популяризация Одессы как туристического центра Украины.

Соревнования пройдут с 10:30 до 13:00. Дистанция — 5 км. Лимит времени на преодоление дистанции — 50 минут, лимит участников – 300 человек.

Участие в забеге бесплатное.

По итогам забега будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 места среди девушек; среди юношей; в зачете своего вуза; в зачете по годам выпуска из вуза; в зачете иногородних студентов; среди абитуриентов.

Каждый участник забега получит на финише памятную медаль.

Победители и призеры в абсолютном зачете среди всех категорий участников забега награждаются медалями, грамотами, памятными призами.

Каждый участник забега получает рассылку с online грамотой и личным результатом на дистанции забега, а также фото своего финиша.

С подробными условиями соревнований и правилами регистрации можно ознакомиться на официальном сайте горсовета.

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