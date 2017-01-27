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Одесский БК «ИнтерХим» в очередной раз стал призером чемпионата Украины
16:39 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Воспитанники Одесской спортшколы имени Бориса Литвака четвертый год подряд стали призерами чемпионата Украины по баскетболу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в чемпионате Украины по баскетболу завершилась серия игр за бронзовые медали женской Суперлиги.

21 апреля в Одессе команда «ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака» обыграла киевлянок из «Динамо-НПУ» со счетом 91:49. А 24 апреля одесситки провели в Киеве вторую игру из «бронзовой серии», одержав над киевскими соперницами убедительную победу со счетом 80:61, которая и принесла «ИнтерХиму» бронзовые медали.

Таким образом, «бронзовая серия» закончилась досрочной победой одесситок со счетом 2:0.

«ИнтерХим-СДЮСШОР имени Литвака» в четвертый раз подряд стал обладателем одного из комплектов медалей чемпионата Украины.

Кроме памятного Кубка и бронзовых медалей членам команды, директор чемпионата Украины Лариса Шабанова вручила приз лучшего защитника женской Суперлиги капитану одесской команды Наталье Колотовской.

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