ФК «Черноморец» обыграл луганскую «Зарю» в выездном матче в Запорожье

11:23 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Матч 26 тура чемпионата Украины по футболу Лига Пари-Матч между ФК «Черноморец» и луганской «Зарёй» завершился победой одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе «Черноморца».

По информации пресс-службы, матч 26 тура ЧУ по футболу «Черноморец» — «Заря» проходил 23 апреля в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в присутствии 1 тыс. 640 зрителей. Во втором тайме футболистам пришлось играть под дождём.

Оба гола со стороны «моряков» забил Коркишко — на 15-й минуте матча и затем с пенальти на 57-й.

Итоговый счёт — 1:2.

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции отметил: «Мы очень рады, что добились результата, победы в игре против очень сильного соперника. «Заря» — самая перспективная, самая прогрессирующая команда у нас в Премьер-Лиге, которая показывает очень интересный, скоростной, комбинационный футбол.

Настраивались мы сыграть от обороны на контратаках. Это та игра, которая у нас получается и приносит результат. Перед игрой в шутку сказал ребятам, чтобы они подготовились к сегодняшнему испанскому Эль-классико и сыграли также хорошо. Быть может, наша трансляция была, как говорится, «на разогреве зрителей». Думаю, сегодняшний матч «Заря» — «Черноморец» может стать украшением этого тура, потому что эти две команды создавали достаточно много моментов. Футбол, который мы сегодня показали, был интересным, и зрителям должен был понравиться».