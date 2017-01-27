Одесса > Новости > Спорт Весенний велофестиваль-2017 стартует сегодня на трассе Здоровья 10:31 / 20.04.2017 ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 20-22 апреля в рамках весеннего велофестиваля-2017 в Одессе пройдут соревнования кубка и чемпионата Украины по велоспорту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета. Как отметили в департаменте, сегодня, 20 апреля, в 11:00, несмотря на непогоду, в Одессе на велодроме «Глечик» (трасса Здоровья) стартуют соревнования весеннего велофестиваля-2017. Спортивный фестиваль посвящен 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. В рамках соревнований велосипедистов пройдут кубок Украины кросс-кантри, а также чемпионат Украины дуал слалом по велоспорту-маунтенбайку. Одессу на соревновании представят воспитанники коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №4». Начало соревнований 20 апреля — в 11:00, 21-22 апреля — в 10:00. версия для печати