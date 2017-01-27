«Черноморец» проводит тренировки в турецком Белеке и планирует 8 тренировочных матчей

10:24 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский ФК «Черноморец» находится на тренировочных сборах в турецком Белеке, где планирует пробыть до 17 февраля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в пресс-службе клуба.

По информации пресс-службы, 27 января команда «моряков» вылетела из Одесского аэропорта в Анталию. На турецком средиземноморье «Черноморец» проведет два тренировочных сбора и планирует вернуться в Украину 17 февраля.

На этот раз команда разместилась не в пригороде Сиде, поскольку привычное место дислокации последних лет — отель «Starlight» по решению его владельцев закрыт на зимний период, а в отеле «Riu Kaya» (Белек). Помимо «Черноморца», здесь остановились такие клубы как: «Кайсар» (Казахстан), «Слован» (Словакия), «Вардар» (Македония), «Анжи» (Россия), «Терек» (Россия), «Урал» (Россия). При отеле находится отдельный комплекс для занятий футболом, гольфом, теннисом.

В Турцию отправились футболисты: Александр Азацкий, Александр Андриевский, Владимир Барилко, Дмитрий Безрук, Георги Гадрани, Олег Данченко, Владислав Кабаев, Даниил Каневцев, Александр Каплиенко, Кирилл Ковалец, Андрей Кожухарь, Дмитрий Коркишко, Сергей Люлька, Евгений Мартыненко, Евгений Мурашов, Николай Мусолитин, Денис Норенков, Сергей Петько, Михаил Попов, Сильвио, Евгений Смирнов, Никита Татарков, Максим Третьяков, Алексей Хобленко, а также три игрока, находящихся на просмотре. Также в Белеке к команде присоединился Давид Хочолава, который находился в расположении первой сборной Грузии.

Запланированы восемь тренировочных матчей: 31 января — с «Нефтохимиком» (Бургас, Болгария) и «Ягеллонией» (Белосток, Польша), 4 февраля — с «Динамо» (Тбилиси, Грузия), 9 февраля — с «Ферроникели» (Глоговац, Косово) и ФК «Бухара» (Узбекистан), 12 февраля — со «Слободой» (Тузла, Босния и Герцеговина) и БАТЭ (Борисов, Белоруссия), 16 февраля — со «Спартаком» (Юрмала, Латвия). Не исключено, что «морякам» удастся сыграть и девятый спарринг (о дате и сопернике будет сообщено дополнительно).

28 января, по информации пресс-службы клуба, тренерский штаб провел короткое теоретическое занятие, после чего «Черноморец» вышел на первую тренировку турецкого сбора. 29 января команда продолжила работать в режиме двухразовых тренировок.