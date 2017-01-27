|
русская версия | english version
|
|
Сборная Одессы в ближайшие годы планирует принять участие в чемпионате Украины по хоккею
17:00 / 27.01.2017
ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В планах Одесской Ассоциации хоккея создать сборную города, которая сможет достойно выступать на чемпионате Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 27 января, в ходе пресс-конференции сообщил президент Одесской Ассоциации хоккея Виктор Деркач.
По его словам, среди планов ассоциации — создание в ближайшие 2-3 года «боевой» сборной Одессы, которая будет принимать участие сначала в чемпионате Киева, а, в дальнейшем, и Украины.
На сегодняшний день существует регулярный чемпионат Одессы, в котором играют 4 команды: «Катран», два состава ХК «Одесса» и ХК «Браво» (Кишинев).
Кроме того, среди ближайших планов ассоциации проведение показательного турнира среди профессионалов с участием ветеранов украинского хоккея. По предварительной договоренности, соперниками украинцев станет сборная ветеранов Чехии.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:49 27.01.2017
17:10 27.01.2017
16:07 27.01.2017
15:37 27.01.2017
15:05 27.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»