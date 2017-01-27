Сборная Одессы в ближайшие годы планирует принять участие в чемпионате Украины по хоккею

17:00 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В планах Одесской Ассоциации хоккея создать сборную города, которая сможет достойно выступать на чемпионате Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 27 января, в ходе пресс-конференции сообщил президент Одесской Ассоциации хоккея Виктор Деркач.

По его словам, среди планов ассоциации — создание в ближайшие 2-3 года «боевой» сборной Одессы, которая будет принимать участие сначала в чемпионате Киева, а, в дальнейшем, и Украины.

На сегодняшний день существует регулярный чемпионат Одессы, в котором играют 4 команды: «Катран», два состава ХК «Одесса» и ХК «Браво» (Кишинев).

Кроме того, среди ближайших планов ассоциации проведение показательного турнира среди профессионалов с участием ветеранов украинского хоккея. По предварительной договоренности, соперниками украинцев станет сборная ветеранов Чехии.