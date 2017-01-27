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Турнир по хоккею для игроков 2008-2009 годов рождения пройдет в начале марта в Одессе
15:37 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В марте 2017 года в Одесском дворце спорта состоится всеукраинский турнир для хоккеистов 2008-2009 годов рождения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 27 января, в ходе пресс-конференции сообщил глава родительского комитета хоккейного клуба «Морские волки» Николай Коваленко.

По его словам, турнир пройдет на ледовой арене Одесского дворца спорта 4-5 марта. По предварительной информации в турнире примут участие 5-6 команд из Харькова, Киева, Белой церкви, Кременчуга. В турнире будут принимать участие юные хоккеисты 2008-2009 годов рождения.

Президент Одесской Ассоциации хоккея Виктор Деркач, в свою очередь, добавил, что турнир такого уровня для молодёжи будет проходить в Одессе впервые.

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Артём Филипенко
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