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Около 60 детей начали заниматься хоккеем после открытия ледовой арены Дворца спорта в Одессе
13:57 / 27.01.2017
ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С момента открытия восстановленной ледовой арены Одесского дворца спорта в секции хоккея на льду записалось около 60 детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 27 января, в ходе пресс-конференции сообщил президент Одесской Ассоциации хоккея Виктор Деркач.
По его словам, с момента открытия Дворца спорта в секции хоккея на льду записалось порядка 60 детей.
Также, по словам В. Деркача, среди ближайших планов федерации — закрепиться во Дворце спорта и уделять особое внимание детскому хоккею.
Как ранее сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», 28 ноября 2016 года на восстановленной ледовой арене Дворца Спорта впервые за 20 лет прошел международный турнир по хоккею с участием команд из Украины и Молдовы.
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Сергей Гриневецкий
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