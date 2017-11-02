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Оперный театр сегодня вечером подсветят фиолетовым цветом в знак поддержки недоношенных детей
09:44 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках акции в поддержку недоношенных детей сегодня, 17 ноября, Одесский оперный театр подсветят фиолетовым цветом, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, уже девятый год 17 ноября по всему миру отмечается Международный день недоношенных детей. В этот день педиатры, неонатологи, родители и просто неравнодушные граждане в 200 странах мира объединяются для поддержки недоношенных детей.

В этом году Одесса впервые присоединится к всемирной инициативе, в рамках которой 17 ноября известные архитектурные сооружения подсвечивают фиолетовым цветом. Эта инициатива призвана привлечь внимание общества к вопросам здоровья недоношенных детей и профилактики преждевременных родов.

В рамках акции в поддержку недоношенных детей будет включена фиолетовая подсветка Одесского национального академического театра оперы и балета.

В акции примет участие главный внештатный педиатр городского департамента здравоохранения Анна Лунева, которая проинформирует одесситов об оказании помощи недоношенным детям в нашем городе. Начало акции — в 18:00.

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