Сегодня на Аллее Славы торжественно завершилась Вахта Памяти 2017 года

15:52 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 2 ноября, на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко прошла торжественная линейка, посвященная подведению итогов несения Почётной Вахты Памяти в 2017 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сегодня около 500 учащихся-представителей Почетных караулов 32-х школ города-героя Одессы выстроились на торжественной линейке у памятника Неизвестному матросу.

На празднике также присутствовали представители власти области и города, главы городских районных администраций, депутаты, военнослужащие-участники АТО, представители управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Департамента образования и науки Одесского городского совета, руководители общеобразовательных учебных учреждений города, школьники.

«За время на Посту №1 школьники учатся не только чтить историю своего государства, погибших во Второй мировой войне, военных, которые отстаивают независимость нашей страны в зоне проведения АТО, но и учатся быть патриотами своей страны», — отметил директор Одесского городского центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Олег Денисов.

На торжественной линейке лучшие Почетные караулы школ города были награждены грамотами Департамента образования и науки Одесского городского совета по итогам несения Почетной Вахты Памяти в 2017 году.

К памятнику Неизвестному матросу ребята возложили алые гвоздики.

В департаменте напомнили, что в этом году во время несения Почетной Вахты Памяти под руководством педагогов Одесского городского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Пост №1» школьники осваивали строевую, огневую и тактическую подготовку, а также учились оказывать первую медицинскую помощь.

Воспитанники Поста №1 принимали участие в торжествах, приуроченных к знаменательным государственным датам. Во время несения Почетной Вахты Памяти педагогические работники Поста №1 проводили для детей экскурсии в музеи города, беседы и уроки мужества при участии ветеранов Второй мировой войны и воинов-участников антитеррористической операции на Востоке Украины.