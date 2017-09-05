День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечают в Одессе

13:10 / 28.10.2017

ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 28 октября, в Одессе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

Так, по информации департамента, сегодня в Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.

В мероприятии приняли участие: руководители города и области, депутаты, ветераны, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, духовенства и общественности.

Возложение сопровождалось оружейным салютом.

СПРАВКА: День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается ежегодно 28 октября.