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День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечают в Одессе
13:10 / 28.10.2017
ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 28 октября, в Одессе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
Так, по информации департамента, сегодня в Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
В мероприятии приняли участие: руководители города и области, депутаты, ветераны, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, духовенства и общественности.
Возложение сопровождалось оружейным салютом.
СПРАВКА: День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается ежегодно 28 октября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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