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Раненых бойцов из зоны АТО навестили члены «Ассоциации женщин Украины» и губернатор Максим Степанов
09:18 / 14.10.2017
ОДЕССА, 14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Накануне праздника Покрова Богородицы члены общественной организации «Ассоциация женщин Украины» привезли в Одесский военный госпиталь угощение и необходимые вещи для раненых, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как рассказала одна из активисток общественной организации «Ассоциация женщин Украины» Лидия Маринич, раненых бойцов АТО, проходящих лечение в одесских медицинских учреждениях, они навещают не реже двух раз в месяц. Как правило, везут необходимы тёплые вещи, средства гигиены, минеральную воду или, как на этот раз, «сотню-другую пирожков». Кроме того, к ним поступает информация от волонтёров о том, что нужно приобрести для находящихся в госпитале воинов.
«Вы знаете, на этот раз я, Наталья Делиева, председатель нашей Ассоциации, да все, кто поехал с нами, были в ужасе от увиденного: совсем молодой парень, сам сирота, получил тяжёлые ранения, ожоги, в результате чего ослеп и остался без обеих ног. Мы теперь очень сильно задумались над его дальнейшей судьбой. Очень жаль мальчика, до слёз. Возможно, что кто-то захочет принять участие в судьбе парня , — добавила общественница.
Примечательно, что в это же время в госпиталь также приехал навестить бойцов губернатор Максим Степанов, который также привёз им подарки.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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