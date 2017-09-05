Раненых бойцов из зоны АТО навестили члены «Ассоциации женщин Украины» и губернатор Максим Степанов

09:18 / 14.10.2017

ОДЕССА, 14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Накануне праздника Покрова Богородицы члены общественной организации «Ассоциация женщин Украины» привезли в Одесский военный госпиталь угощение и необходимые вещи для раненых, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как рассказала одна из активисток общественной организации «Ассоциация женщин Украины» Лидия Маринич, раненых бойцов АТО, проходящих лечение в одесских медицинских учреждениях, они навещают не реже двух раз в месяц. Как правило, везут необходимы тёплые вещи, средства гигиены, минеральную воду или, как на этот раз, «сотню-другую пирожков». Кроме того, к ним поступает информация от волонтёров о том, что нужно приобрести для находящихся в госпитале воинов.

«Вы знаете, на этот раз я, Наталья Делиева, председатель нашей Ассоциации, да все, кто поехал с нами, были в ужасе от увиденного: совсем молодой парень, сам сирота, получил тяжёлые ранения, ожоги, в результате чего ослеп и остался без обеих ног. Мы теперь очень сильно задумались над его дальнейшей судьбой. Очень жаль мальчика, до слёз. Возможно, что кто-то захочет принять участие в судьбе парня , — добавила общественница.

Примечательно, что в это же время в госпиталь также приехал навестить бойцов губернатор Максим Степанов, который также привёз им подарки.